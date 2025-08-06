Политолог Светов раскрыл экономическую подоплеку в поставках США оружия Киеву

Генсек НАТО Марк Рютте призвал страны альянса срочно последовать примеру Нидерландов, закупивших у США оружие для Украины на 500 млн евро. Политолог Юрий Светов в эфире ОТР раскрыл экономическую подоплеку происходящего.

Он отметил, что США открыто признают рост прибыли от продаж оружия на фоне украинского конфликта.

По мнению эксперта, нынешний президент Дональд Трамп, «перезагрузив» конфликт, сделал его «своей войной». Ключевое отличие в том, что администрация Трампа не намерена тратить собственные средства, а перекладывает расходы на европейцев, которые вынуждены покупать американское вооружение. Механизмом стал созданный недавно фонд, куда страны ЕС вносят деньги для закупок оружия у США. При этом, как отмечает эксперт, у европейцев возникло желание тоже заработать на конфликте – запустить собственное производство вооружений (например, немецкий Rheinmetall) и конкурировать за военные контракты.

Он добавил, что на фоне войны развернулась параллельная «гонка» – кто больше сумеет заработать на поставках вооружений, где европейские страны выступают не только плательщиками в пользу США, но и потенциальными конкурентами на этом рынке.

Ранее в США заявили, что Трамп может обречь Украину на полное уничтожение.