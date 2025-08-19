Политолог Светов раскрыл причины молчаливости Зеленского у Трампа

Перед встречей с Дональдом Трампом Владимир Зеленский прошел интенсивные консультации с лидерами ЕС, получив четкие инструкции по поведению. Как отмечает политолог Юрий Светов, это дало результат: киевский лидер впервые появился в Белом доме в пиджаке (хотя и без галстука), что не осталось незамеченным американским президентом. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, ключевым моментом переговоров стало окончательное закрытие вопроса о вступлении Украины в НАТО — по крайней мере, при текущем руководстве. Трамп прямо указал, что перспективы могут пересмотреть только с приходом нового лидера. Вторым важным моментом стало подтверждение, что финансовую нагрузку по вооружению Киева (45 млрд долларов на 2026 год) понесут европейские страны, а не США.

Как подчеркивает эксперт, возникло фундаментальное противоречие в подходах: Трамп допускает параллельное ведение переговоров и боевых действий, тогда как европейские лидеры настаивают на первоначальном прекращении огня. При этом европейская делегация, прибывшая в Вашингтон, выступала не только как группа поддержки, но и как коллективный лоббист своих интересов.

По его мнению, позиция Вашингтона выглядит предельно прагматичной: США готовы предоставлять оружие, но не брать на себя финансовые обязательства или гарантии безопасности. Вопрос о возможной отправке американских миротворцев остается открытым, хотя европейцы явно рассчитывают на воздушное прикрытие со Штатов.

