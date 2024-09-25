По словам политолога Юрия Светова, все громогласные заявления украинского лидера о мире ничего не стоят, поскольку он прямо сейчас выпрашивает у Вашингтона еще больше оружия. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что, если бы Зеленский был готов к капитуляции, это было бы позитивным знаком, однако он же говорит о победе, причем о своей.

По мнению эксперта, ключевой путь к победе в его плане заключается в том, что Штаты подписывают с Незалежной соглашение о гарантиях ее безопасности, равносильной 5 пункту устава Североатлантического альянса. Таким образом, не вступая в альянс, украинский лидер хочет получить над собой военный зонтик от американцев.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что России необходимо «принудить» мир.