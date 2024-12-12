Политолог Светов сравнил Конституцию РФ с конституциями США и Франции

По словам политолога Юрия Светова, в ключевом законе РФ имеется неизменный стержень и есть часть, которая может быть подкорректирована в соответствии с вызовами времени, что обеспечивает баланс прав и свобод человека. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что в плане Конституции США дела обстоят иначе. Она была написана людьми, которые являлись идеалистами, мечтавшими о государстве, построенном на принципах прав и свобод людей, однако они же были рабовладельцами. Тем не менее в американской конституции заложены неотъемлемые права человека., при этом они не трогают ее основы, принимают поправки, необходимые в тот или иной момент развития страны.

По мнению эксперта, Франция тоже фактически обзавелась конституцией на основе разных революций, в связи с чем она более пластична, чаще менялась. Именно поэтому у них существует понятие режимов: Четвертая, Пятая республика.

Он пояснил, что в нашей стране Конституция была в 1918 году Советской России, в начале 20-х годов прошлого века, потом знаменитая Конституция 1936 года, называемая Сталинской и считающаяся в то время наиболее прогрессивной в мире. Самое главное в Конституции России – это соблюдение баланса прав и свобод.

Ранее глава государства Владимир Путин поздравил россиян с Днем Конституции.