В Турции обвинили телеведущего Соловьева в угрозах Азербайджану

В материале слова ведущего, сказанные 30 июня в эфире телепрограммы «Вечер с Владимиром Соловьевым», назвали «резким предупреждением». В тот день журналист обсуждал с гостями программы обострение взаимоотношений между Россией и Азербайджаном.

«Соловьев напомнил о 300-километровой границе между Россией и Азербайджаном и предупредил, что последние действия Баку могут вылиться в крупный конфликт с Москвой», — отмечается в материале Türkiye Today.

Авторы статьи нашли в словах Соловьева намек на возможные военные последствия в случае ухудшения отношений между Москвой и Баку. В материале также приведена цитата телеведущего.

«Они полагаются на это или же рассматривают 300-километровую границу и задаются вопросом, что им позволено делать, наблюдая за тем, как им разрешается говорить о боевых действиях в центре. Я уверен, что ни один здравомыслящий человек, проживающий на территории Азербайджана, не клюнул бы на такую глупость», — говорится в материале.

Однако стоит отметить, что данная цитата в статье приведена не полностью. Кроме того, при переводе на английским язык ее смысл был искажен.

На самом деле Соловьев имел в виду, что между Россией и Азербайджаном существуют торговые связи, а сама соседняя республика получает значительные денежные потоки из РФ.

«Желаете воевать? Я уверен, что ни один человек в здравом уме и трезвой памяти, проживающий на территории Азербайджана, до такой глупости не дойдет», — в действительности сказал Соловьев.

Обострение отношений между Россией и Азербайджаном началось после того, как на Урале правоохранительные органы пресекли деятельность этнической группировки, подозревающейся в организации заказных убийств и не только. Во время задержания ее представителей двое выходцев азербайджанской республики скончались.

В ответ на это Баку выразил негодование, обвинив Москву в жестокости по отношению к гражданам Азербайджана. Кроме того, в столице соседней республики арестовали семь журналистов редакции Sputnik, а позже — других россиян, обвиняя их в организации различных преступлений, связанных в том числе с кибермошенничеством и перевозкой наркотических веществ.

Ранее эксперт по туризму Николай Мельник в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал, действительно ли посещать Азербайджан россиянам сейчас опасно.