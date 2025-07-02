Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил в соцсетях с очередным призывом к Владимиру Зеленскому одуматься и положить конец войне, подчеркнув, что Европа устала, а США сокращают поддержку.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан в годовщину своей поездки в Киев напомнил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о прежнем предупреждении, что время работает не в его пользу. Премьер считает, что развитие конфликта подтверждает его слова: война продолжается, Европа истощена, а американская помощь ослабевает.

Заявление Орбана прозвучало на фоне общего ухудшения отношения Будапешта к линии ЕС по украинскому вопросу. Он подчеркнул, что Венгрия по-прежнему занимает позицию мира, в отличие от других стран Европы, которые, по его мнению, втянуты в «холодную реальность» затяжного конфликта.

Венгерский лидер вновь намекнул на необходимость пересмотра стратегии Киева. Он считает, что Зеленский все еще может изменить подход и встать на путь урегулирования.

Ранее Зеленский лишил гражданства главу УПЦ митрополита Онуфрия.