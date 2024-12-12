Путин поздравил россиян с Днем Конституции

Президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днем Конституции. В своем поздравлении он отметил важность основного закона страны и его роль в ответе на современные вызовы.

На торжественной церемонии вручения государственных наград российский лидер подчеркнул, что конституция, принятие которой состоялось более 30 лет назад на всенародном голосовании, определила судьбу России и заложила основу ее государственности. Путин отметил, что ключевые ценности, провозглашенные этим документом, продолжают оставаться важными ориентиром для общества и народа.

«И обновленная конституция, принципиальные поправки в основной закон также стали выражением воли миллионов людей, четко обозначили путь развития нашего Отечества, наши общие устремления и цели, солидарный ответ на вызовы времени, нашу готовность защищать свои приоритеты, права и свободы, традиции и самобытность - все, во что мы свято верим и за что стоим», — подчеркнул Путин.

Глава государства призвал всех россиян помнить о важности Конституции и активно участвовать в ее дальнейшей реализации, делая все возможное для укрепления правового государства и социальной справедливости в стране.

Конституция РФ представляет собой основной нормативный правовой документ государства. Она была одобрена на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года и вступила в силу 25 декабря того же года.

Конституция имеет высшую юридическую силу и определяет основы конституционного строя России, государственное устройство, права и свободы граждан, а также устанавливает порядок формирования представительных, исполнительных и судебных органов власти, местного самоуправления, а также определяет процедуры внесения поправок и пересмотра Конституции.

Ранее президент РФ Владимир Путин вручил военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному звезду Героя России.