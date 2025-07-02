Украинские спецслужбы установили, что отец Онуфрий (в миру — Орест Березовский) в 2002 году получил российское гражданство и не сообщил об этом властям Украины. Исходя из этого, Зеленский подписал указ о лишении священнослужителя украинского гражданства.

В августе 2014 года митрополит Онуфрий был избран предстоятелем УПЦ. За годы служения он неоднократно сталкивался с провокациями со стороны украинских радикалов.

Так, в мае 2025 года националисты сорвали богослужение в Хмельницком и призывали к блокированию Николаевского собора. Позже местные власти перекрыли вход в этот духовный центр мусоровозами.

Как позже сообщил представитель УПЦ митрополит Климент, Онуфрий намерен обжаловать решение украинских властей. Он отметил, что у священнослужителя нет никаких других паспортов, кроме украинского.

Между тем, в России решение киевского режима относительно главы УПЦ уже прокомментировали. Так, вице-президент российского Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников пообещал обратиться в ООН в связи с «гонениями на главу УПЦ».

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский предрек отъезд главы киевского режима Владимира Зеленского в Европу.