Зеленский лишил гражданства главу УПЦ митрополита Онуфрия
У главы УПЦ митрополита Онуфрия отобрали украинское гражданство
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Глава киевского режима Владимир Зеленский лишил гражданства главу Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
Украинские спецслужбы установили, что отец Онуфрий (в миру — Орест Березовский) в 2002 году получил российское гражданство и не сообщил об этом властям Украины. Исходя из этого, Зеленский подписал указ о лишении священнослужителя украинского гражданства.
В августе 2014 года митрополит Онуфрий был избран предстоятелем УПЦ. За годы служения он неоднократно сталкивался с провокациями со стороны украинских радикалов.
Так, в мае 2025 года националисты сорвали богослужение в Хмельницком и призывали к блокированию Николаевского собора. Позже местные власти перекрыли вход в этот духовный центр мусоровозами.
Как позже сообщил представитель УПЦ митрополит Климент, Онуфрий намерен обжаловать решение украинских властей. Он отметил, что у священнослужителя нет никаких других паспортов, кроме украинского.
Между тем, в России решение киевского режима относительно главы УПЦ уже прокомментировали. Так, вице-президент российского Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников пообещал обратиться в ООН в связи с «гонениями на главу УПЦ».
Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский предрек отъезд главы киевского режима Владимира Зеленского в Европу.