Трамп снял санкции с некоторых российских активов

США исключили предприятие «Рособоронэкспорт» из списка компаний, находящихся под санкциями по сирийскому направлению. Это произошло после того, как президент Дональд Трамп подписал указ о снятии ограничений с Сирии от 30 июня. Полный список решений опубликовало американское Министерство финансов.

«Рособоронэкспорт» был включен в санкционный список США в 2006 году из-за участия в поставках оружия и техники Ирану. В 2015 году компания снова попала в «черный список» Белого дома из-за технической поддержки Сирии и КНДР.

6 апреля 2018 года Минфин США включил «Рособоронэкспорт» в санкционный список SDN в связи с его поддержкой режима в Сирии. В результате этого американские граждане, компании и организации потеряли право на любые виды сотрудничества с российским экспортером оружия.

Уже в мае того же года Государственный департамент США опубликовал постановление о санкциях против «Рособоронэкспорта» и его дочерних структур в рамках закона о нераспространении оружия массового поражения.

Генеральный директор компании Александр Михеев в 2018 году заявлял, что введенные со стороны США санкции не оказали существенного воздействия на международные продажи российского оружия. По его словам, с августа 2018 года портфель заказов «Рособоронэкспорта» вырос на $1 млрд.

В марте 2022 года Европейский союз (ЕС) внес руководителя «Рособоронэкспорта» Михеева в свой санкционный список.

Кроме того, ограничения США были сняты с банка «Русский финансовый альянс», одним из бенефициаров которого являлся Кирсан Илюмжинов, а также с Темпбанка, «Промсырьеимпорта», ООО «Глобальные концепции групп», ООО «СТГ Логистик», ООО «Мараитайм Ассистанс».

Несмотря на исключение «Рособоронэкспорта» из санкционного списка, связанного с Сирией, компанию по-прежнему ограничивают в работе из-за конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что Россия ввела санкции против немецкой компании Daimler Truck.