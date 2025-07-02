Телепроповедник, грешник и шоумен: умер известный на весь мир скандальный ведущий

Телепроповеднику было 90 лет. Причина его кончины в СМИ не раскрывается, но предполагают, что это связанные с возрастом.

Сам Сваггерт запомнится не только в США, но и за их пределами. Именно он превратил богослужения в шоу, собрав многомиллионную аудиторию. Его проповеди 1980-х напоминали музыкальные шоу со спецэффектами — такой формат принес ему 300 миллионов долларов годового дохода и трансляции в 100 странах, включая постсоветское пространство.

Однако вместе с этим он вошел в историю и благодаря скандалам с проститутками. В 1988 году ведущий, только обвинивший коллегу-проповедника в аморальном поведении, сам был сфотографирован с проституткой. Его слезное покаяние в прямом эфире собрало рекордную аудиторию. Через три года история повторилась — на этот раз пастора поймали в машине с секс-работницей, когда он ехал по встречной полосе.

Людей, судя по рейтингам, это не оттолкнуло. Даже после скандалов Сваггерт сумел построить мощную медиаимперию с телеканалами и радиостанциями.

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