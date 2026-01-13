Политолог связал заявление Трампа о НАТО с возможным присоединением Гренландии

Вопрос о возможном присоединении Гренландии к США, который периодически всплывает в политической повестке, обрел новую трактовку. Политический обозреватель Андрей Пономарь в эфире радио Sputnik предложил взглянуть на этот сценарий не через призму военной операции, а как на потенциальную сделку.

По его мнению, речь может идти о своеобразной покупке, долгосрочной аренде или ином соглашении, которое будет представлено мировой общественности как взаимовыгодное приобретение. Ключевым элементом в этой гипотетической комбинации обозреватель видит риторику американского руководства. Недавнее заявление Дональда Трампа о себе как о «спасителе НАТО» Пономарь напрямую увязывает с гренландским вопросом. Согласно этой логике, тезис о российской и китайской угрозе, от которой альянс якобы может защитить только США, создает идеологическое обоснование для расширения американского стратегического присутствия. Присоединение крупнейшего острова в мире в таком случае преподносилось бы не как колониальный захват, а как укрепление безопасности Запада.

Эксперт добавил, что подобный шаг, если бы он был реализован, имел бы далеко идущие геополитические последствия. Гренландия обладает огромными ресурсами и стратегическим расположением в Арктике, что делает ее лакомым куском в условиях возрождения борьбы за регион. Это радикально изменило бы баланс сил в Северной Атлантике и стало бы серьезным вызовом для интересов России, Китая и даже союзников США по НАТО, в первую очередь Дании, которой остров принадлежит сейчас.

По его словам, итогом подобных гипотетических маневров могло бы стать не просто изменение карты мира, но и серьезная дестабилизация международных отношений, где давние союзы могут быть пересмотрены ради новых зон влияния, а риторика о безопасности станет прикрытием для расширения территории.

Ранее политолог заявил, что после Венесуэлы Трамп обратил взор на Гренландию, но выбирает дипломатию.