Политолог заявил, что после Венесуэлы Трамп обратил взор на Гренландию, но выбирает дипломатию

Идея Дональда Трампа присоединить Гренландию к США снова будоражит политическую повестку. После недавней дерзкой операции в Венесуэле американский лидер, окрыленный успехом, заметно усилил риторику в отношении самого большого острова в мире. Он уже заявлял, что оборона Гренландии состоит лишь из «двух собачьих упряжек», и открыто сомневается в способности Дании, расположенной за тысячи километров, защитить эту территорию от потенциальных посягательств России или Китая. По словам политолога Николая Топорнина, эта настойчивость имеет под собой вполне конкретные стратегические мотивы. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он уточнил, что интерес Вашингтона к Гренландии продиктован желанием установить полный контроль над ключевым арктическим регионом, его ресурсами и транспортными путями. Трамп действует по классической логике силового поля: если Дания слаба, а в водах острова свободно плавают корабли геополитических конкурентов, то именно США должны взять на себя роль гаранта безопасности. Однако прямой силовой захват маловероятен, поскольку такой шаг немедленно спровоцирует открытый конфликт не только с Данией, но и со всем Европейским союзом, для которого подобная акция стала бы неприкрытым попранием суверенитета и международного права. Вместо этого Трамп, скорее всего, изберет более гибкую тактику. Он будет использовать политическое и экономическое давление, предлагая варианты вроде долгосрочной аренды территорий или заключения прямых договоренностей с правительством Гренландии о «покровительстве» и обеспечении обороны. Его ставка — сделать предложение настолько заманчивым, чтобы сами гренландцы задумались о переходе под американскую орбиту влияния.

По мнению эксперта, Копенгаген воспринимает заявления из Вашингтона со всей серьезностью, понимая, что за громкими словами могут последовать реальные дипломатические и экономические маневры. Сложившаяся ситуация заставляет европейских союзников укреплять свою позицию по защите территориальной целостности членов ЕС и активнее развивать собственную арктическую стратегию.

Он резюмировал, что итогом этой истории вряд ли станет смена флага над Нууком. Но Трамп, безусловно, добьется другого — он еще больше обострит дискуссию о будущем Арктики, поставит под вопрос традиционные союзы и заставит всех игроков, от ЕС до России и Китая, пересматривать свои подходы к региону. Гренландия останется датской, но станет еще одним символом растущего геополитического напряжения в мире, где правила все чаще диктует прямая сила и умение действовать на грани.

