Политолог Топорнин заявил о путях обхода вето по вступлению Украины в Евросоюз

Процесс интеграции Украины и Молдавии в Европейский союз продолжается в техническом формате, несмотря на официальное вето со стороны Венгрии. Как пояснил в интервью Pravda.Ru директор Центра европейской информации Николай Топорнин, хотя юридически переговоры заморожены, экспертные группы Еврокомиссии уже начали подготовительную работу по согласованию нормативных баз.

По информации Financial Times, в Брюсселе разрабатывают механизмы, позволяющие обойти блокировку Будапешта без изменения фундаментальных правил ЕС. Как отмечает Топорнин, пересмотр системы принятия решений потребовал бы внесения поправок в Лиссабонский договор, что является крайне сложной процедурой, поэтому данный сценарий не рассматривается.

Ключевой стратегией Евросоюза становится ожидание политических изменений в Венгрии. Эксперт указывает, что реальная перспектива возобновления переговоров связана с возможным ослаблением позиций премьер-министра Виктора Орбана на будущих выборах.

По его словам, текущая пауза в процессе расширения ЕС носит временный характер. Проводимая техническая подготовка позволит в случае снятия венгерского вето оперативно перейти к субстантивному этапу переговоров, минимизируя организационные задержки.

