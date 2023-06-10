Политолог Вадим Трухачев заметил интересную тенденцию: общественное мнение Европы подготавливают к тому, что «Северные потоки» якобы взорвал Киев. В Бельгии уже запустили информацию о том, что это якобы выяснили американцы.

По мнению эксперта, дальше это «расследование» пойдет и по другим странам, хотя именно в такое развитие ситуации верится с трудом, продолжает Трухачев.

«Операция для украинцев слишком сложная, чтобы ее провернуть, как бы им этого ни хотелось. И все же нашли козла отпущения. И даже доказательства фабриковать не будут, ведь будет действовать презумпция виновности», — выражает уверенность эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тем не менее, история кажется сомнительной. В той же Германии, да и в Швеции, столь наглые действия США и Великобритании могут не оценить, считает наш собеседник. И это при всей нелюбви к России, особенно у шведов.

«С властей, допустивших такое грубое нарушение суверенитета своих стран, и позволивших англосаксам провести это, народ спросит. А Украина в их глазах — жертва агрессии. Ей можно почти все. И ей уж точно можно наносить ущерб России. И на суверенитет Германии, Швеции и Дании она, в отличие от США, покуситься не в состоянии», — рассуждает Трухачев.

Поэтому лучше все списать на «отчаявшуюся жертву», такое объяснение должно сработать, подчеркивает политолог.

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