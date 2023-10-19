Политолог Ципис считает, что США являются единственным союзником Израиля

Израильский политолог Саймон Ципис рассказал, какие государства окажут поддержку при дальнейшем обострении конфликта на Ближнем Востоке Израилю и какие – сектору Газа, а также почему Израиль пытается перед потенциальным нападением на Иран уничтожить группировку «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По его словам, при стремлении израильских властей проявить агрессию в сторону Ирана мгновенно вспыхнет северный фронт, и иранская группировка «Хезболла» станет препятствовать военным действиям.

Эксперт добавил, что в связи с этим изначально следует армии Израиля провести нейтрализацию прослойку в виде «Хезболлы».

По его мнению, именно с данной целью в страну прибывают американские военные. Так, при попытке свержения иранского режима, нанесения серьезного ущерба военной инфраструктуре Израилю сложно справиться самостоятельно. Именно поэтому стране нужна логистическая, военная и материальная помощь Вашингтона.

ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».