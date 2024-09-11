Политолог Туманян назвал дебаты Трампа и Харрис очень скучными

По словам политолога Гарника Туманяна, прошедшие дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис вышли «скучнейшими», они доказывают недееспособность Демократической партии в сфере выбора кандидатов. Об этом сообщил Life.ru.

Он добавил, что Трамп, скорее всего, «держался» на публике по политтехнологическим соображениям, поскольку издеваться над стариком Байденом — это одно, а публичное посыпание грязью темнокожей женщины – другое.

По мнению эксперта, все же Трамп одержал победу, особенно учитывая постоянные перебивания со стороны ведущих. А в случае Камалы Харрис единственным аргументом было то, что она — женщина, поскольку в современной западной модели общества публичное общение с женщиной достаточно проблемная часть любого взаимодействия.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Харрис на дебатах с Трампом помогали суфлеры.