По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, вице-президенту США Камале Харрис в ходе прошедших предвыборных дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом помогали суфлеры. Об этом сообщили Argumenti.ru.

Он добавил, что тот факт, что Харрис заподозрили в использовании наушников под видом сережек во время дискуссии, очевиден, поскольку это заметно по глазам.

По мнению политика, Харрис сосредоточенно слушает то, что ей говорят суфлеры. В противном случае она не «превзошла бы ожидания избирателей». Почти пять лет она не могла сформулировать ни одной мысли.

Ранее сообщалось, что в Кремле не следили за дебатами Трампа и Харрис.