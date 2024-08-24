По словам политолога Гарника Туманяна, визит индийского лидера Нарендры Моди в украинскую столицу маловероятно окажет быстрое влияние на урегулирование украинского конфликта. Об этом сообщил Life.ru.

Он уточнил, что на сегодня имеются ряд акторов, желающих принимать в той или иной степени участие в переговорном процессе, и Индия — лишь один из интересантов. Тем не менее киевский режим своими действиями в Курской области перечеркнул переговорные усилия всех сторон.

По мнению эксперта, индийский лидер в свою очередь выступает за многополярные связи с широким кругом стран, включая западные. Премьер Индии совершил поездку в Киев в максимально прагматичном ключе, посетив предварительно Москву, а затем Варшаву.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Индии согласился передавать сообщения между Путиным и Зеленским.