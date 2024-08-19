Премьер-министр Индии согласился передавать сообщения между Путиным и Зеленским

Таким образом, индийский политик согласился передавать сообщения между лидерами двух государств. В то же время, Моди не захотел быть посредником при обсуждении вопроса о прекращении военных действий между странами. Издание отмечает, что причиной отказа стала заинтересованность индийских властей в поддержании экономических связей с РФ, в частности, с поддержанием договоренностей по поставкам нефти из России по выгодным ценам.

Путин провел неформальную встречу с Моди 8 июля 2024 года. Стороны провели переговоры в резиденции российского лидера в Ново-Огарево. Как отмечалось на сайте Кремля, глава государства обсудил с индийским премьер-министром перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Ранее главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов сообщил, что Россия сумела перенаправить экспорт нефти и избежать последствий.