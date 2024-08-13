Политолог Туманян считает, что интервью Трампа Маску является всего лишь шоу

По словам политолога Гарника Туманяна, состоявшееся интервью кандидата в президенты США Дональда Трампа бизнесмену Илону Маску является очередной технологической уловкой для привлечения внимания избирателей. Об этом сообщил Life.ru.

Он добавил, что в Штатах множество процессов работает в рамках так называемой Netflix-политики, где все по максимуму геймифицируется. Таким образом, должно создаваться шоу, интересное для электората, а также оно должно заставить избирателя прийти на участок и проголосовать за «нужного кандидата». В подобном контексте ухо Трампа оказалось неспособным продержаться в повестке до ноября, что и стало причиной появления инициативы с интервью.

По мнению эксперта, анонс перехода Маска в Белый дом в случае победы Трампа — это также не более чем политтехнология, из-за того, что миллиардер имеет внушительное число последователей и поклонников, которые из-за него будут готовы проголосовать за Трампа.

Он отметил, что в связи с предвыборными успехами Харрис подобные перформансы станут продолжаться с обеих сторон.

Ранее сообщалось, что Байден сомневается в мирной передаче власти в США при поражении Трампа.