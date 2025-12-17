Политолог усомнился в реальности планов войны Европы с Россией

Вопрос о возможности прямого военного конфликта между Европой и Россией все чаще звучит в западных столицах, но реальность таких планов вызывает у экспертов серьезные сомнения. Политолог Евгений Минченко в эфире радио Sputnik прямо заявил , что логика подобной эскалации для него непонятна, особенно в части вовлечения в нее США.

Ключевой момент заключается в характере гипотетического противостояния. Как отмечает эксперт, ведение масштабной конвенциональной, то есть обычной, войны с Европой невыгодно для Москвы, поскольку потребовало бы колоссального напряжения всех ресурсов. Однако главный сдерживающий фактор лежит в иной плоскости — любое прямое военное столкновение между ядерными державами неминуемо поднимает вопрос о применении стратегического оружия. И здесь, по словам Минченко, у России есть весомое преимущество.

Он намекает на очевидный дисбаланс: попытка силового давления в подобном формате чревата переходом к неприемлемым для всех формам противостояния, где у России, как он выразился, «посильнее» аргументы. Это превращает любые рассуждения о классической войне в Европе в крайне рискованную игру с непредсказуемым финалом.

По мнению эксперта, риторика о прямом столкновении — это скорее элемент политического давления, чем реальный военный план. Его практическая реализация натолкнулась бы на непреодолимые стратегические ограничения, где любая попытка перейти грань чревата катастрофой для всего континента. Это заставляет предположить, что основная борьба будет по-прежнему вестись в иных, невоенных сферах.

