Политолог Вайнер назвал причины запрета Трампа учиться иностранным студентам в Гарварде

В прессе заявили о решении администрации Дональда Трампа ввести запрет на прием иностранных студентов в Гарвардский университет. Такая политика американских властей подверглась жесткой критике в разных странах. Политический обозреватель Грег Вайнер рассказал, зачем президент Штатов запретил иностранным студентам приезжать учиться в Гарвардский университет. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

По его словам, решение по отбору лицензии на прием и обучение студентов-иностранцев готовится также в отношении прочих университетов, входящих в «Лигу Плюща», объединяющую ряд крупных американских университетов. Однако иностранные студенты обучались в университете на платной основе, и обучение стоило дорого, что было хорошим источником доходов.

Эксперт уточнил, что при этом в течение двух прошедших лет студенческая молодежь активно участвовала в разных протестных политических акциях, что запрещается условиями студенческой визы. Помимо этого, девять из десяти преподавателей Гарварда и его партнеров по «Лиге Плюща» являются убежденными либералами, то есть десятилетиями находились под влиянием Демократической партии США и готовили антитрамповский электорат. Таким образом, указанные университеты становились своеобразными точками опоры в политическом противостоянии с Трампом.

По его мнению, именно это и стало причиной того, что Министерство внутренней безопасности США приняло решение о запрете принимать на учебу иностранных студентов. Вероятнее всего, одним Гарвардом дело не ограничится.

Ранее сообщалось, что Гарвард захотели признать политической структурой и обложить налогами.