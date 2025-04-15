Гарвард захотели признать политической структурой и обложить налогами
Трамп призвал обложить Гарвард налогами из-за продвижения идеологии террористов
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Работу Гарвардского университета следует обложить налогом как политическую организацию. Такое заявление в соцсети Truth Social сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
По мнению главы США, подобная инициатива может быть введена в том случае, если учебное заведение не закончит заниматься продвижением политической и идеологической «болезни», которая вдохновлена и поддерживается придерживающимися террористических взглядов людьми. Кроме того, Трамп напомнил, что статус свободного от налогов университета зависит от его деятельности в интересах общества.
Ранее стало известно о том, что Министерство образования США прекратило выдачу грантов Гарварду из-за антисемитизма.