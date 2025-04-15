Гарвард захотели признать политической структурой и обложить налогами

По мнению главы США, подобная инициатива может быть введена в том случае, если учебное заведение не закончит заниматься продвижением политической и идеологической «болезни», которая вдохновлена и поддерживается придерживающимися террористических взглядов людьми. Кроме того, Трамп напомнил, что статус свободного от налогов университета зависит от его деятельности в интересах общества.

Ранее стало известно о том, что Министерство образования США прекратило выдачу грантов Гарварду из-за антисемитизма.