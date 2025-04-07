Политолог Вайнер оценил последствия протестов в США относительно политики Трампа

В минувшие выходные в американских городах состоялись многочисленные протестные акции. Участники митингов подвергли критике отдельные направления политики Белого дома. Эксперты считают, что за протестами стоят политические оппоненты Дональда Трампа. Политолог Грег Вайнер оценил данную ситуацию. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, на улицы сто сорока городов Штатов вышло примерно 600 тыс. протестующих. Акции были хорошо организованы, за ними стояли грамотные организаторы. К тому же Трампу угрожают мультимиллионными протестными митингами.

Эксперт добавил, что ключевыми требованиями протестов являются отсутствие вмешательства в соцпрограммы, остановка увольнения госслужащих, прекращение преследования ЛГБТ* и изгнание из правительства Илона Маска.

По его мнению, вскоре состоятся выборы в Конгресс и Сенат, и если указанные структуры прогнутся под данные протесты, то волна недовольства станет разгораться. Если Конгресс и Сенат станут твердо стоять за Трампа, то протесты схлынут. А лично Илону Маску осталось недолго, и уже будущим летом он покинет свой государственный пост.

Ранее экономист Дудчак дал оценку тарифной политике Трампа.

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