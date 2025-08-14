Ветеран ФСБ исключил возможность провокаций на встрече Путина и Трампа

Обеспечение безопасности встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на территории Аляски станет приоритетной задачей для спецслужб обеих стран. Ветеран ФСБ и подразделения «Альфа» Виталий Демидкин заявил порталу NEWS.ru, что провокации недопустимы, поскольку от этого зависит репутация Соединенных Штатов на международной арене.

Демидкин выразил уверенность, что США задействуют все возможные ресурсы для охраны, подчеркнув, что любая, даже незначительная, нештатная ситуация бросит тень на американскую сторону. По его мнению, американцы приложат максимум усилий, чтобы обеспечить безупречный уровень безопасности.

По словам Демидкина, сотрудники ФСО будут отвечать за непосредственную охрану Владимира Путина на саммите, формируя ближайший круг безопасности. Внешний периметр, вероятно, будет обеспечиваться американскими коллегами.

Эксперт предположил, что американские спецслужбы возьмут на себя ответственность за блокирование прилегающей территории. Он отметил, что присутствие сотрудников личной охраны президента РФ является обязательным.

Российские специалисты будут действовать в местах работы и пребывания президента. Демидкин добавил, что вокруг столь важных персон обычно создается несколько эшелонов охраны, которые практически невозможно преодолеть.

Ранее сообщалось, что Путин проведет региональную поездку перед саммитом с Трампом на Аляске.