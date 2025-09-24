Резкий поворот Дональда Трампа в риторике о российско-украинском конфликте, где он назвал Россию «бумажным тигром», имеет под собой не геополитическую, а сугубо личную мотивацию. Политический обозреватель Грег Вайнер видит в этих заявлениях тщательно спланированный маневр, направленный на получение Нобелевской премии мира. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, предыдущая политика американского лидера, отмеченная торговыми войнами и давлением на союзников, серьезно подорвала доверие к США на международной арене. Новая «миролюбивая» позиция, активизировавшаяся в преддверии объявления лауреата премии 10 октября, призвана создать видимость дипломатического прорыва. Трамп через заявления апеллирует к лидерам России, Китая и Турции, предлагая символические договоренности, которые можно представить как значительные успехи.

Политолог добавил, что тем не менее за этим фасадом отсутствует реальная стратегия урегулирования конфликтов. Главная задача — до установленного срока создать информационный повод, позволяющий представить президента миротворцем. Успех этой кампании сулит ему не только международное признание, но и мощный козырь на предстоящих выборах.

По его мнению, мирные инициативы Трампа являются не целью, а тактическим инструментом для укрепления личного политического капитала. Нобелевская премия в этой схеме становится не наградой за реальные достижения, а призом за удачно разыгранный спектакль.

