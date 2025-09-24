Западные партнеры больше не требуют от главы киевского режима Владимира Зеленского идти на территориальные уступки, сообщил телеканал CNN. Теперь Киев побуждают к возвращению земель, которые страна не смогла вернуть летом 2023 года в ходе контрнаступления.

Таким образом меняется подход к украинскому вопросу. Если ранее акцент делался на возможности компромисса ради прекращения конфликта, то теперь от Киева ожидают активных действий по восстановлению контроля над утраченной территорией.

Во вторник, 23 сентября, президент США Дональд Трамп провел встречу с Зеленским в Белом доме, в ходе которой заявил, что конфликт на Украине, вероятно, продлится еще долгое время.

Кроме того, американский лидер отметил, что Киев способен вернуться к своим изначальным границам, но процесс займет значительное время.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио допустил, что администрация Белого дома может начать поставлять Украине вооружение наступательного характера.