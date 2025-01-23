«Сначала фарс, потом трагедия»: сын Сороса высказался о новом президентском сроке Трампа

Сын американского миллиардера Джорджа Сороса Алекс в интервью Financial Times вспомнил цитату из работы Карла Маркса «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» о том, что все великие события и личности появляются на исторической арене дважды: сначала в виде трагедии, а потом в виде фарса.

Но у Трампа, считает он, будет наоборот: его первый срок будут воспринимать как фарс, что будет трагично для многих людей, пояснил Сорос.

Сын миллиардера добавил, что Трамп «представляет все, во что мы не верим».

Напомним, семья Соросов была спонсором избирательной кампании Камалы Харрис. На ее продвижение было потрачено $85 млн.

Ранее сообщалось о том, что депутат Слуцкий пожелал удачи Трампу на пути к завершению украинского конфликта за сто дней.