По словам политолога Василя Вакарова, обращений в его адрес с угрозами расправы стало меньше, чем в первые полтора-два года с начала спецоперации. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он подчеркнул, что рассказал, что шанс изменить ментальность украинцев еще существует.

По мнению эксперта, украинский лидер делал все для того, чтобы другой информации не было. Однако люди постепенно понимают, что не так все хорошо, начинают задумываться. И для переформатирования необходимо время, источники дополнительной информации, работа с людьми.

Ранее депутат Алексей Журавлев заявил, что необходимо додавить до капитуляции Киева, несмотря на требования Зеленского.