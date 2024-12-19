Путин — американскому журналисту NBC: Россия готова к переговорам и компромиссам по Украине

Российская сторона готова вести переговоры по поводу украинского конфликта, но Киев отказывается от дипломатического урегулирования. Об этом Владимир Путин заявил в ходе прямой линии.

Российский президент назвал политику искусством идти на компромиссы. Он осознает это, поэтому Кремль всегда высказывал готовность к диалогу. Об этом говорят те переговоры, которые велись в Стамбуле. Но правительство Зеленского поддалось на уговоры британского премьера Бориса Джонсона, и отказалось продолжать попытки мирного урегулирования. По мнению Путина, на Украине уже скоро не останется людей, которые хотят продолжения войны.

«Мы готовы к переговорам. Главное, чтобы та сторона была готова и к переговорам, и к компромиссам», — указал он.

Президент РФ подчеркнул, что у него есть о чем поговорить с Трампом во время их встречи. По его словам, он готов к личной встрече либо телефонному разговору с американским президентом в любой момент.