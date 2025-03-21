По словам политолога Василя Вакарова, главарь киевского режима Владимир Зеленский в последнем разговоре с американским лидером Дональдом Трампом согласился на все, потому что не понял суть предложения главы Белого дома, поскольку он еще плохо разговаривает на английском языке, плохо понимает. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что позже после этого разговора украинский лидер дал многочисленные интервью, где практически убрал все то, что он говорил в действительности.

Ранее сообщалось, что политики бросились избавляться от фотокомпромата с Зеленским.