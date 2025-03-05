Раньше видные политические деятели активно снимались с Зеленским, но при этом бегали с начала СВО от российской делегации, в частности и от самого главы МИД РФ Сергея Лаврова. Со сменой американского политического курса и переговоров с Россией многие из беглецов стали «переобуваться».

«Сначала три года прятались от Сергея Лаврова и фотографировались втихаря, бегая от российской делегации, а теперь пытаются избавиться от этого фотокомпромата, где они запечатлены слившимися в объятьях с главой террористической банды», — отметила дипломат в личном блоге.

Захарова также считает, что у европейских лидеров уходит почва из-под ног после возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Особенно этому поспособствовали его заявления об Украине и взятие более пророссийского курса.

Ранее сообщалось, что на что могут пойти США, чтобы избавиться от лидера киевского режима Владимира Зеленского.