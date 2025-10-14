США сделают заявление по поставкам оружия Украине в ближайшее время

Соединенные Штаты сделают важное заявление, касающееся поставок вооружений Украине, уже завтра, 15 октября. О предстоящем анонсе сообщил РБК со ссылкой на слова постпреда США при НАТО.

Постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер официально подтвердил, что 15 октября последует крупное объявление о новых военных поставках для Украины. Он подчеркнул, что Вашингтон предоставляет Киеву лучшее в мире оружие, в котором украинская сторона остро нуждается. По мнению американского дипломата, такая поддержка жизненно важна для оказания давления на Россию с целью начала переговоров.

Уитакер также призвал южноевропейские страны активизировать участие в программе альянса PURL, которая позволяет европейским государствам закупать американское вооружение для Украины. Ранее президент Дональд Трамп заявлял, что рассматривает возможность передачи Киеву крылатых ракет Tomahawk, прямо связывая это решение с прогрессом на переговорах.

Со своей стороны, российские власти предупредили, что в случае передачи таких ракет отношения с США будут серьезно подорваны. Президент Владимир Путин отметил, что подобные поставки не повлияют на ситуацию на фронте, поскольку российские системы ПВО готовы к их перехвату. Украинский лидер Владимир Зеленский в ответ заверил, что в случае получения «Томагавков» они будут использоваться исключительно по военным целям, к которым Киев причисляет и объекты, финансирующие российскую армию.

