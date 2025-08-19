Сийярто: Транзит нефти в Венгрию по «Дружбе» возобновлен

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил в своём аккаунте в социальной сети X о том, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию были возобновлены.

Как сообщил Сийярто, он недавно выразил признательность заместителю министра энергетики Российской Федерации Павлу Сорокину за быстрое устранение последствий атаки с воздуха, совершенной пару дней назад Украиной.

«После украинской атаки позавчера вечером поставки нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" были восстановлены в последние несколько минут», — написал он.

Глава ведомства отметил, что Будапешт надеется на то, что Киев не предпримет новых действий, направленных против нефтепровода, который играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Венгрии.

