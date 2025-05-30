Политолог Вакаров пояснил, почему сегодня Россия проводит две спецоперации
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По словам политолога Василя Вакарова, Россия сегодня проводит две специальные операции. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он уточнил, что первая — это военная, СВО, сегодня почти ежедневно с Незалежной летят беспилотники по российским территориям, предпринимаются попытки терактов. Во втором случае – это спецоперация в плане работы дипломатии: так, в мае состоялась первая за три года встреча с украинской делегацией и предстоит в начале июня второй раунд переговоров в Стамбуле.
Ранее писатель Прилепин предположил, сколько может продлиться спецоперация.