Политолог Вакаров пояснил, почему сегодня Россия проводит две спецоперации

Он уточнил, что первая — это военная, СВО, сегодня почти ежедневно с Незалежной летят беспилотники по российским территориям, предпринимаются попытки терактов. Во втором случае – это спецоперация в плане работы дипломатии: так, в мае состоялась первая за три года встреча с украинской делегацией и предстоит в начале июня второй раунд переговоров в Стамбуле.

Ранее писатель Прилепин предположил, сколько может продлиться спецоперация.