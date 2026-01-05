Венесуэльский прецедент: свержение Мадуро может стать моделью для новых операций США

Свержение Мадуро в Венесуэле — это не финал истории, а скорее прецедент, открывающий новую главу американской внешней политики. По словам политолога-американиста Константина Блохина, операция в Каракасе может стать моделью для дальнейших силовых действий США в странах Западного полушария. Однако успех этой стратегии отнюдь не гарантирован, и ее будущее полностью зависит от того, удастся ли Вашингтону удержать Венесуэлу под своим влиянием или страна породит нового, еще более антиамериканского лидера. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что парадокс текущей ситуации заключается в ее незавершенности. Захватив президента, США не смогли кардинально сменить режим, что создает крайне нестабильную картину. Это вынуждает Вашингтон искать непрямые методы контроля — возможно, через марионеточную фигуру или давление на новое правительство, чтобы избежать дорогостоящей полномасштабной оккупации. Такой подход, балансирующий между демонстрацией силы и экономией ресурсов, теперь может быть опробован и в других «проблемных» для США странах региона.

По его мнению, последствия этого курса выходят далеко за пределы Латинской Америки. Эксперты видят в нем обновленную версию доктрины Монро — жесткое утверждение своего доминирования «у себя во дворе». Однако глобальные амбиции Америки этим не ограничиваются. Параллельными приоритетами остаются дестабилизация Ирана, где Вашингтон может использовать технологию «цветных революций», и сдерживание главного стратегического соперника — Китая. Таким образом, линия фронта проходит сразу по нескольким направлениям.

Он резюмировал, что неудача или затяжной кризис в Каракасе не только ослабит позиции США в Латинской Америке, но и бросит тень на их способность достигать целей в других регионах, от Ближнего Востока до Азиатско-Тихоокеанского региона. Таким образом, судьба Венесуэлы теперь определяет не только будущее полушария, но и глобальный авторитет Вашингтона как державы, способной навязать свою волю.

Ранее политолог Светов заявил, что венесуэльский кризис укрепит оборонный курс России.