Политолог Максим Бардин, член экспертного совета «Офицеров России», заявил Pravda.Ru: страны Балтии уже не просто сочувствуют Украине, а реально втягиваются в боевые действия против России. Атаки беспилотников с их территории — это не случайные инциденты, а системная работа. И Москва, по его словам, расценивает это как прямую угрозу, готовая уничтожать не только сами дроны в воздухе, но и точки их запуска, а возможно, и сборки.

Он пояснил, почему маленькие прибалтийские республики вдруг стали фронтовой зоной. Бардин рисует жесткую схему: Евросоюз планомерно подталкивает Эстонию, Латвию и Литву к эскалации. Зачем? Чтобы создать для России еще один фронт, распылить ее силы ПВО, отвлечь внимание на Балтийское море. При этом европейским стратегам, по сути, не жалко прибалтийские государства — их используют как инструмент, как расходный материал в большой игре. И этот сценарий, уверен эксперт, был проработан заранее, а не родился спонтанно.

Отдельно политолог разбирает версию о том, что дроны прилетают с Украины. Называет ее несостоятельной. У Украины и стран Балтии нет общей границы. Чтобы беспилотник добрался оттуда до российских объектов через Прибалтику, ему пришлось бы лететь транзитом через Польшу и Балтийское море — это долго, сложно и нерационально. Слишком избыточный маршрут. По мнению политолога, это удобная легенда: все списывают на Киев, а реальные заказчики — европейские страны и Британия. Причем на территории самой Прибалтики, вероятно, не только запускают дроны, но и собирают их на месте. Зачем везти технику с Украины, если можно развернуть производство прямо здесь, под боком? Это уже не разовые вылазки, а сформированная система подготовки атак.

Последствия такого развития событий Бардин видит прямые и жесткие. Россия не будет разбираться, откуда именно взлетел дрон — из Литвы или Латвии. Ответ последует по факту угрозы. Будут уничтожаться и сами беспилотники в воздушном пространстве, и наземная инфраструктура: точки запуска, склады, сборочные цеха. Итог, к которому подводит эксперт, неутешителен: Прибалтика сознательно втягивается в прямое столкновение, надеясь на прикрытие ЕС и НАТО. Но цена такого шага может оказаться слишком высокой — превращение собственной территории в законную военную цель. Москва, со своей стороны, предупреждает: этот сценарий просчитан, и ответ будет асимметричным, но неминуемым.

