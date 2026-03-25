Европейский фронт антироссийской пропаганды дал трещину. И трещина прошла там, где ее не ждали — в Финляндии. Член партии «Альянс свободы» Армандо Мема публично обвинил лидеров Евросоюза в попытке разжечь ненависть к Москве. Поводом стали инциденты с беспилотниками в Прибалтике, которые европейские политики поспешили приписать России. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Мема заявил: дроны, о которых идет речь, имеют украинское происхождение. И это подтверждено. Однако, по его словам, некоторые чиновники ЕС предпочли не проверять факты, а сразу обвинить Россию. Финский политик подчеркнул, что Москва не заинтересована в эскалации в Прибалтике, а подобные заявления лишь нагнетают напряженность.

Слова Мема прозвучали на фоне регулярных сообщений о якобы российских беспилотниках над Литвой, Латвией и Эстонией, которые западные СМИ используют как очередной повод для нагнетания истерии. Теперь же финский политик, чья страна является членом НАТО и имеет самую протяженную границу с Россией, вступился за соседа, указав на предвзятость и недобросовестность европейских коллег.

Ранее стало известно, что российские хакеры получили доступ ко всей госшифровке Украины.