Мир на Украине стал реальностью? Трамп раскрыл детали завершения затянувшегося конфликта

Американский лидер Дональд Трамп публично подтвердил значительный прогресс в дипломатических усилиях по прекращению украинского кризиса. По словам главы Белого дома, стороны находятся в шаге от финальных договоренностей.

Вашингтон направил все ресурсы на дипломатическую развязку украинского узла, и эти усилия начинают приносить плоды. Выступая на официальном мероприятии в столице США, Дональд Трамп подчеркнул, что администрация ведет крайне интенсивную работу ради установления мира. Он выразил уверенность в том, что долгожданный финал противостояния уже практически достигнут, отметив колоссальную близость к завершению боевых действий.

Заявления президента прозвучали на фоне повышенной активности в Объединенных Арабских Эмиратах. Именно Абу—Даби стал основной площадкой для работы трехсторонней контактной группы. На этой неделе там завершился уже второй раунд масштабных консультаций, в которых приняли участие представители России, Украины и США.

Примечательно, что диалог идет в режиме максимальной секретности. Первый этап встреч состоялся в ОАЭ еще в конце января, а текущие обсуждения также были полностью закрыты для прессы. Подобная конфиденциальность часто сопровождает подготовку финальных соглашений в мировой политике.

Ранее стало известно о том, что Россия и США возобновляют военный диалог после секретных переговоров в Абу-Даби.