Политолог заявил, что Трамп пообещал «День мостов», но Иран не сдастся

Конфликт в Персидском заливе перешел в новую фазу, и, судя по всему, Иран сделал ставку на асимметричную войну. Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по американскому десантному кораблю с более чем пятью тысячами моряков и пехотинцев на борту — судно было вынуждено отступить в северную часть Индийского океана. Одновременно атакам подверглись совместный центр ОАЭ и Израиля по сборке беспилотников, а также летательные аппараты на базе США Али ас-Салем в Кувейте. Ситуация накалилась до предела, и американские ультиматумы, включая нецензурные выпады Трампа, пока не работают. Политолог Вадим Мингалев пояснил, почему Иран не боится. Об этом сообщают Argumenti.ru.

По его словам, после прошлогодней войны с Израилем Тегеран усвоил жесткий урок: израильтяне научились легко обнаруживать иранские радары и выводить их из строя. В ответ иранцы развернули сеть мультиспектральных камер наблюдения вдоль вероятных маршрутов вражеских самолетов. Камеры не излучают сигнал, их невозможно засечь — в отличие от радаров. Конечно, никто не мешает авиации США и Израиля менять маршруты, но сам принцип показателен: дорогую технику прикрывают дешевыми, но эффективными устройствами. Это и есть асимметричная оборона, к которой Тегеран прибегает все чаще. Что требуют иранцы за прекращение огня? Список, мягко говоря, амбициозный. Гарантии ненападения, полное снятие санкций, компенсации за разрушенную инфраструктуру, вывод американских баз и войск из стран Персидского залива, вывод израильских войск из Газы и Ливана, возврат арестованных активов. В обмен — открытие Ормузского пролива, но с платой в два миллиона долларов за каждое судно (возможен вариант закупки иранских товаров в обход санкций). Трамп назвал это «значительным, но недостаточно хорошим» предложением. Политологи же отмечают, что рыночные ультиматумы Трампа направлены на стабилизацию нефтяных рынков и низкие ставки, но рынки ему больше не верят. Никто не верит.

Эксперт предупредил, что последствия эскалации могут быть катастрофическими. Срок ультиматума Трампа истекает 8 апреля, и он пообещал устроить «День мостов и электростанций» — то есть тотальное уничтожение гражданской инфраструктуры Ирана. Но эксперты сомневаются: капитуляции это не вызовет, иранцы не сдадутся. А вот репутация США и лично Трампа будет запятнана надолго. Европа, по данным ливанского издания, вообще предпочла бы поражение США в Иране, чтобы защитить собственные интересы. Более того, если начнется наземная операция, американцы рискуют увязнуть — и тогда Трамп потеряет избирателей и гарантированно получит оппозиционный Конгресс.

По его мнению, на этом фоне Россия может сыграть ключевую медиаторскую роль. Путин уже провел переговоры с главой МИД Египта и наследным принцем Саудовской Аравии, контакты с другими лидерами продолжаются. Дипломатическая инициатива — единственный реалистичный путь к прекращению огня и восстановлению судоходства в Ормузском проливе. Итог: Трамп загнал себя в угол жесткой риторикой, Иран не отступает, Европа напугана, а Россия получает шанс стать миротворцем. Если, конечно, до 8 апреля не случится «День мостов». Но даже если случится — войны это не закончит, а только развяжет новый виток. И тогда по-настоящему страшно станет всем.

