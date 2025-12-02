Советник Дональда Трампа Стив Уиткофф в ближайшее время посетит Москву для встреч с российским руководством. По словам политолога Александра Дудчака, этот визит, о котором сообщили СМИ, напрямую связан с попытками новой американской администрации запустить процесс урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что в повестке, как предполагается, могут быть не только конкретные предложения по прекращению боевых действий, но и вопросы, касающиеся возможных изменений в украинских властных структурах. Однако ожидания от этого диалога в России достаточно сдержанные. Уиткоффа характеризуют как серьезного и влиятельного переговорщика, однако его мандат неизбежно ограничен позицией Вашингтона, которая, по оценкам, сводится к желанию остановить войну любой ценой — подход, не совпадающий с российскими целями и условиями. Кроме того, на любые инициативы США будет давить так называемое «глубинное государство» и сложная внутренняя американская политика.

По мнению эксперта, одной из обсуждаемых тем может стать гипотетическое возвращение в большую политику экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Однако это не означает его автоматического прихода к власти. Президентская должность на Украине выборная, и любой переход полномочий должен происходить строго в рамках конституционных процедур. Для России же ключевым остается вопрос легитимности любых будущих выборов — они должны быть проведены после внесения фундаментальных изменений в украинское законодательство, включая Конституцию, и гарантировать нейтральный статус страны.

Он резюмировал, что визит может стать важным зондированием позиций, но не прорывом. Американская сторона, судя по всему, стремится к быстрому замораживанию конфликта, в то время как Россия нацелена на достижение гарантированных, долгосрочных решений, переформатирующих саму государственность Украины. Без учета этих принципиальных требований переговоры вряд ли приведут к конкретным результатам.

Ранее сообщалось, как зять Трампа и его эмиссар перехватили дипломатию по Украине у Рубио.