Кушнер и Уиткофф в Кремле: как зять Трампа и его эмиссар перехватили дипломатию по Украине у Рубио

Личные представители президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф фактически возглавили американские переговоры с Россией по Украине, оттеснив на второй план госсекретаря Марко Рубио. Их визит в Кремль обозначил серьезный сдвиг в дипломатической стратегии Вашингтона. Об этом сообщает газета Times.

Администрация Дональда Трампа сделала резкий дипломатический ход, отправив на прямые переговоры с Владимиром Путиным не официального госсекретаря, а личных эмиссаров президента. По данным источников, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф уже провели серию закрытых встреч с по данному вопросу, включая недавние переговоры во Флориде с украинской стороной, где обсуждались ключевые параметры потенциального урегулирования.

Марко Рубио, известный более жесткой позицией в поддержку Киева, оказался в роли наблюдателя. Аналитики газеты Times видят в этом стремление Трампа выстроить гибкие каналы связи в обход традиционных бюрократических структур. Фокус сместился на детализацию так называемого «плана из 28 пунктов», который включает сложные территориальные вопросы и будущий статус Украины.

Ранее глава МИД Германии высказался о возможном референдуме на Украине.