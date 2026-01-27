На фоне объявленного президентом США Дональдом Трампом курса на расширение экономического взаимодействия с Белоруссией, в регионе нарастает дипломатическая активность. Американская сторона выразила заинтересованность в импорте белорусских калийных удобрений, предлагая взамен поставки комплектующих для сельхозтехники, что открывает перспективу для постепенной нормализации двусторонних отношений. Однако этот процесс вызвал резкую реакцию Киева. Владимир Зеленский выступил с жесткой критикой политической системы Беларуси, по сути, призвав к смене власти. Тем не менее, как отмечает эксперт Денис Денисов, такая трактовка выглядит маловероятной. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, Евросоюз, хотя и был бы не прочь сам вести переговоры с Минском, ранее сам же ограничил такую возможность своими санкциями. Инициативы США действительно расходятся с базовой позицией Брюсселя, но Белоруссия не является для ЕС доминирующим вопросом на фоне других многочисленных проблем. Поэтому сценарий, в котором ЕС активно саботирует американо-белорусский диалог, выглядит нереалистичным.

Политолог отметил, что основным противником улучшения отношений выступает именно Украина, для которого такое сближение на фоне текущих событий является политически неприемлемым. Активность Киева стоит воспринимать как элемент его самостоятельной внешней политики. Однако, по мнению эксперта, публичные заявления и встречи с оппозицией вряд ли смогут кардинально повлиять на прагматичный курс Вашингтона. Процесс сближения США и Белоруссии, пусть и небольшими шагами, продолжается, и вряд ли действия одной из сторон конфликта смогут его остановить.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Тихановская договорились атаковать Лукашенко: Киев нашел новый способ давления.