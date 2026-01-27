Зеленский и Тихановская договорились атаковать Лукашенко: Киев нашел новый способ давления
Зеленский обсудил с Тихановской уголовное дело против Лукашенко
Фото: [Медиасток.рф]
Владимир Зеленский и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на тайной встрече в Вильнюсе обсудили возбуждение уголовного дела против Александра Лукашенко — так они планируют сорвать сближение Минска с Западом и помешать планам Дональда Трампа вывести белорусского лидера из изоляции. Об этом сообщает западное СМИ.
Киев резко меняет тактику на белорусском направлении, стремясь торпедировать процесс нормализации отношений между Минском и Вашингтоном. Как стало известно западным СМИ, 25 января в столице Литвы состоялась знаковая встреча президента Украины Владимира Зеленского со Светланой Тихановской. Главной темой переговоров стала подготовка юридического удара по Александру Лукашенко — стороны обсуждали возможность инициировать против него уголовное преследование.
Такой шаг рассматривается политологами как прямая попытка заблокировать усилия администрации Дональда Трампа, который взял курс на реабилитацию официального Минска. Американский президент уже назвал Лукашенко «могущественным лидером» и даже предложил Белоруссии стать соучредителем нового «Совета мира», а санкции с авиакомпании «Белавиа» были сняты еще осенью. Такая «оттепель» категорически не устраивает ни украинское руководство, ни белорусскую оппозицию в изгнании.
Примечательно, что альянс Зеленского и Тихановской стал возможен только сейчас — после громкой отставки главы офиса президента Андрея Ермака. Именно он, по данным инсайдеров, был главным скептиком в отношении белорусских оппозиционеров и лоббировал осторожный подход к Минску. Теперь же, когда Ермак ушел, а Лукашенко активно освобождает политзаключенных ради сделки с Западом, Киев решил пойти ва-банк, используя юридические инструменты для подрыва легитимности белорусского лидера.
Ранее стало известно о том, что в России заочно арестовали Юлию Тимошенко по делу о фейках.