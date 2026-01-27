Зеленский и Тихановская договорились атаковать Лукашенко: Киев нашел новый способ давления

Владимир Зеленский и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на тайной встрече в Вильнюсе обсудили возбуждение уголовного дела против Александра Лукашенко — так они планируют сорвать сближение Минска с Западом и помешать планам Дональда Трампа вывести белорусского лидера из изоляции. Об этом сообщает западное СМИ.

Киев резко меняет тактику на белорусском направлении, стремясь торпедировать процесс нормализации отношений между Минском и Вашингтоном. Как стало известно западным СМИ, 25 января в столице Литвы состоялась знаковая встреча президента Украины Владимира Зеленского со Светланой Тихановской. Главной темой переговоров стала подготовка юридического удара по Александру Лукашенко — стороны обсуждали возможность инициировать против него уголовное преследование.​

Такой шаг рассматривается политологами как прямая попытка заблокировать усилия администрации Дональда Трампа, который взял курс на реабилитацию официального Минска. Американский президент уже назвал Лукашенко «могущественным лидером» и даже предложил Белоруссии стать соучредителем нового «Совета мира», а санкции с авиакомпании «Белавиа» были сняты еще осенью. Такая «оттепель» категорически не устраивает ни украинское руководство, ни белорусскую оппозицию в изгнании.​

Примечательно, что альянс Зеленского и Тихановской стал возможен только сейчас — после громкой отставки главы офиса президента Андрея Ермака. Именно он, по данным инсайдеров, был главным скептиком в отношении белорусских оппозиционеров и лоббировал осторожный подход к Минску. Теперь же, когда Ермак ушел, а Лукашенко активно освобождает политзаключенных ради сделки с Западом, Киев решил пойти ва-банк, используя юридические инструменты для подрыва легитимности белорусского лидера.​

