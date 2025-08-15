Попытка европейских лидеров и главы киевского режима Владимира Зеленского склонить американского лидера Дональда Трампа на свою сторону перед ключевыми переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске завершилась провалом. Таким мнением в интервью aif.ru поделился профессор и ведущий «Первого канала» Дмитрий Саймс.

Он подчеркнул, что встреча, прошедшая в преддверии саммита на Аляске в Берлине, не принесла желаемых результатов ни Европейского союзу (ЕС), ни Украине.

«Важно понимать, что в администрации Трампа есть люди, которые поддерживают Украину. Они используют ситуацию для давления на Трампа, чтобы он занял более жесткую позицию на переговорах с Путиным в Аляске», — отметил Саймс.

Профессор добавил, что Трампу крайне важно осознавать последствия своих действий — как чрезмерно мягкого подхода к Путину, так и излишнего давления на Москву. По его словам, эти факторы могут серьезно повлиять не только на исход переговоров, но и на международную стабильность в целом.

Ранее сообщалось, что для подготовки встречи президентов США и РФ Секретная служба США отправила в Анкоридж сотни агентов.