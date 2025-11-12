Новая волна коррупционных разоблачений на Украине породила в экспертном сообществе дискуссии о возможной отставке Владимира Зеленского. Многие специалисты полагают, что вскрытие незаконных финансовых схем может заставить главу киевского режима покинуть свой пост. Как пояснила председатель Союза политэмигрантов Украины Лариса Шеслер, нынешний скандал представляет собой инструмент западного давления на Зеленского. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, западные кураторы осознают масштабы хищений при распределении помощи, но пока не готовы полностью отказываться от действующего лидера.

Шеслер добавила, что следствием этого становится демонстративное ограничение полномочий украинского руководства. Зеленскому указывают на допустимые границы самостоятельности, используя коррупционные расследования как воспитательную меру воздействия.

По ее мнению, скандал выполняет превентивную функцию, позволяя западным партнерам контролировать действия киевской власти без радикальной смены руководства. Политическая судьба Зеленского остается в руках его кураторов, которые используют компромат как инструмент управления.

