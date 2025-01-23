В Штатах уволили всех специалистов, кто занимался взаимодействием государства с Незалежной. Кадровые перестановки подобного уровня могут означать как смену стратегии США в украинском вопросе, так и устранение глубинных проблем, которые связаны с коррупцией. По словам политолога Дмитрия Журавлева, данное решение является не просто внутренним вопросом американской политики. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что Киеву таким образом дан четкий сигнал: налаженные коррупционные связи больше работать не станут, потому что те, кто их создавал и поддерживал, освобождены от своих постов.

По мнению эксперта, глава Белого дома подобным образом решает сразу две задачи: одновременно борется с коррупцией и переосмысливает роль Незалежной в геополитике. Без указанных коррупционных связей украинская военная машина просто не сможет функционировать. Однако Брюссель пока продолжит поддержку Киева, однако далеко не факт, что такая помощь продлится долго. Так, Трамп будет оказывать давление на страны Старого Света по данному вопросу.

Он пояснил, что скоро можно ожидать заявления от Владимира Зеленского о готовности к переговорам. Тем не менее на данный момент формулы для таких переговоров не найдено. Так, если бы схема уже существовала, Трамп давно настоял бы на официальных переговорах.

Ранее ирландский журналист назвал страну, способную уничтожить НАТО и ЕС.