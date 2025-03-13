Американский лидер Дональд Трамп искренне верит, что тридцатидневное перемирие в Незалежной является ключом к завершению конфликта. По словам политолога Дмитрия Журавлева, временное прекращение огня — это все же тупиковый сценарий, который не принесет ничего, кроме вреда. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что визит Стива Уиткоффа в Россию и его планы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным ни о чем, поскольку Уиткофф – не президент и не вице-президент Штатов.

По мнению эксперта, минимальные условия Москвы, которые должны быть соблюдены для завершения украинского конфликта, – это полная передача РФ четырех новых областей, демилитаризация Незалежной и ее нейтральный статус.

Он подчеркнул, что тридцатидневное прекращение огня и прочие временные инициативы – это для Трампа, а не для России, это тупик.

Ранее сенатор Джабаров заявил о рисках месячного перемирия с Украиной.