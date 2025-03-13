Предложенное США перемирие на линии соприкосновения российских и украинских войск может обернуться серьезными последствиями для военной ситуации в регионе. Владимир Джабаров, член Совета Федерации, высказал мнение, что инициатива госсекретаря США Марко Рубио о 30-дневном прекращении огня выгодна прежде всего украинской стороне. Об этом пишет РИА Новости.

По информации сенатора, американское руководство оказало значительное давление на Киев, чтобы добиться согласия на временное перемирие. Политик отметил, что за этот период украинские вооруженные силы, находящиеся в сложном положении, получат возможность привлечь новых военнослужащих, частично компенсировать потери личного состава и построить дополнительные оборонительные рубежи на территориях, которые Россия считает своими.

Джабаров обратил внимание на то, что сразу после достижения договоренности о перемирии американская сторона разблокировала поставки вооружений Украине и возобновила передачу разведывательных данных, необходимых для использования ударных систем.

Законодатель проводит параллели с Минскими соглашениями, указывая, что текущая ситуация может развиваться по аналогичному сценарию — выиграв время благодаря перемирию, которое, вероятно, предложат продлить, Украина при поддержке стран НАТО сможет подготовиться к новым военным действиям против России.

Ранее командование ВСУ не стало признавать взятие Суджи российскими военными.