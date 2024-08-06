В США заявили о том, что западные страны не готовы тратить деньги на восстановление Незалежной, поэтому Киеву придется предоставить американским инвесторам доступ к сельскохозяйственному, технологическому и оборонному секторам Украины. По словам политолога Дмитрия Журавлева, американцы хотели бы себе присвоить ресурсы Украины. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что, кроме того, они желают минимизировать свои затраты на эту войну, что невозможно сделать, не забрав украинские ресурсы, поскольку никто им никаких выплат и репараций платить не станет.

По мнению эксперта, американцы данную войну проигрывают, и понимают это. Вашингтон ставит на геополитические вопросы, на ослабление нашей страны, однако деньги тоже необходимы. В связи с чем они планируют часть ценностей присвоить, другую ликвидировать, закрыв украинский ВПК с целью не иметь на рынке вооружений конкурентов.

Ранее сообщалось, что движение «Другая Украина» обратилось в ОБСЕ в попытке предотвратить третью мировую войну.