Политолог Журавлев считает, что Вашингтон понимает проигрыш в украинском конфликте
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В США заявили о том, что западные страны не готовы тратить деньги на восстановление Незалежной, поэтому Киеву придется предоставить американским инвесторам доступ к сельскохозяйственному, технологическому и оборонному секторам Украины. По словам политолога Дмитрия Журавлева, американцы хотели бы себе присвоить ресурсы Украины. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что, кроме того, они желают минимизировать свои затраты на эту войну, что невозможно сделать, не забрав украинские ресурсы, поскольку никто им никаких выплат и репараций платить не станет.
По мнению эксперта, американцы данную войну проигрывают, и понимают это. Вашингтон ставит на геополитические вопросы, на ослабление нашей страны, однако деньги тоже необходимы. В связи с чем они планируют часть ценностей присвоить, другую ликвидировать, закрыв украинский ВПК с целью не иметь на рынке вооружений конкурентов.
Ранее сообщалось, что движение «Другая Украина» обратилось в ОБСЕ в попытке предотвратить третью мировую войну.